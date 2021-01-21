الإمارات تسجل لقاح "سبوتنيك" الروسي للاستخدام الطارئ

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم لقاح "سبوتنيك" الروسي المضاد لفيروس كورونا للاستخدام الطارئ.
الإمارات
فيروس كورونا الجديد
وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن نتائج الدراسات أظهرت أن اللقاح فعال ونتج عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس وآمن للاستخدام ويتوافق بشكل تام وكامل مع اللوائح والقوانين، وهو ثالث لقاح يتم تسجيله واعتماده في الإمارات.
نتائج الدراسات أظهرت أنه فعّال في الوقاية من "كورونا"
سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم لقاح "سبوتنيك" الروسي المضاد لفيروس كورونا للاستخدام الطارئ.
وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن نتائج الدراسات أظهرت أن اللقاح فعال ونتج عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس وآمن للاستخدام ويتوافق بشكل تام وكامل مع اللوائح والقوانين، وهو ثالث لقاح يتم تسجيله واعتماده في الإمارات.