جمعية "تنامي" تضخ 82 مبادرة تنموية في القطاع غير الربحي

تقدم إلى البرنامج 500 مشارك من 50 مدينة حول المملكة

أسدلت الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي "تنامي" الستار يوم السبت الماضي على برنامج "مبادرون" في نسخته الثانية، وهو برنامج متخصص لتطوير مهارات منسوبي المنظمات غير الربحية في تصميم المبادرات التنموية ذات الطابع المبتكر، والذي سجل به أكثر من 500 متقدم من 50 مدينة من مدن المملكة، وقدمت فيه 82 مبادرة نوعية.

ويتكون البرنامج الذي يأتي بالشراكة مع مجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة ودشنه رئيس المجلس الدكتور سعدون السعدون واستمر 80 يوماً، من مراحل عدة اشتملت على التدريب النظري والتدريب التطبيقي وتقديم الاستشارات المتخصصة التي أشرف عليها وقدمها نائب رئيس مجلس إدارة جمعية تنامي المستشار علي الغانم، ثم مرحلة استقبال المشاركات، والتحكيم، وأخيراً الحفل الختامي الذي أقيم عن بعد وأعلن فيه عن 10 فائزين فازوا بالمراكز العشرة الأولى.

وحصل على المركز الأول أفنان الأمير عن مبادرة "صناع الأثر"، الثاني مِنوي العنزي عن مبادرة "ليكن قرارك الأسري بعد استشارة"، الثالث د. فايق الغامدي "برشومي الباحة"، الرابع نايف الحمد "الملاحة الرقمية"، الخامس إسراء الغامدي "مبادرة ضوء"، السادس أسماء المبارك "نادي تكامل للفتيات"، السابع نايف العمري "توطين التقنية"، الثامن أريج المطيري "مبادرة سند"، التاسع رشا المثيب "مكتبة العمل التطوعي"، والعاشر تغريد اليوبي "مبادرة رفق"، ورعى البرنامج مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية.

وهنأ الأمين العام لجمعية "تنامي" خالد بن عبدالعزيز العواد الفائزين والفائزات، مبيناً أن المبادرات التنموية تستهدف فجوة تنموية لتحقيق النماء والاستقرار المجتمعي، مؤكداً أن أهمية المبادرات تتمثل في الإسهام الإيجابي في حل المشكلات التي تواجه المجتمع أفراداً وجماعات، واستدامة المشروعات المجتمعية وتنميتها وتطويرها، والتقدم في المجالات المختلفة وزيادة التنافسية، وتعزيز قدرات ومهارات الأشخاص الإبداعية، وقدرتهم على الالتزام وعلى المسؤولية، وتأثيرها الفعال على التخلص من روتينية الحلول والأعمال.





وأضاف أن عدد المسجلين بالبرنامج بلغ أكثر من 500 متقدم ومتقدمة، شارك منهم 311 مشاركاً من 50 مدينة من مدن المملكة العربية السعودية، واستقبلت لجنة التحكيم 82 مبادرة تنموية مستوفية للشروط جرى تحكيمها من قبل 12 محكماً من خبراء العمل التنموي في المملكة وفق نماذج محكمة ومعتمدة، وتم إعلان أسماء الفائزين في الحفل الختامي من قبل مؤسس جين التنموية والمتخصص في القطاع غير الربحي طارق السلمان.

وأبان "العواد" أن الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي "تنامي" هي جمعية أهلية مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتصريح رقم 807. وتُعد من أوائل الجمعيات المتخصصة في تطوير وتمكين القطاع غير الربحي في المملكة، وتأصلت جذورها في القطاع الثالث، وأثبتت حضورها في تطوير العمل التنموي خلال فترة زمنية وجيزة مستندة إلى مخزون خبرات وتجارب سنوات طويلة اكتسبها فريق عمل "تنامي".

واشتملت قائمة التحكيم على كل من: رائد أعمال ومهتم بتقنيات المستقبل المهندس سامي الحصيّن، مستشار الاستدامة المالية في المنظمات اللاربحية الدكتور يونس صلواتي، رئيس مجلس إدارة مكتب الخبرات المتراكمة للاستشارات المالية د. عبدالله الحمودي، مستشار تطوير الأعمال والتحول الرقمي م. منصور العبيد، المدير التنفيذي للجنة أصدقاء المرضى بغرفة الرياض نواف الرفدي.

وضمت القائمة مستشار تطوير إدارة المشاريع والتخطيط والتفكير الإستراتيجي الدكتور سالم القحطاني، رجل الأعمال محمد السماعيل، المحاسب القانوني سليمان العسافي، مستشار المبادرات التنموية أسعد الفيفي، مشرف جودة وقياس الأداء بتعليم عسير محمد أبو مدره، المتخصص في القيادة والمسؤولية الاجتماعية عبيد البرغش، ومدير مركز العنود لتنمية الشباب "وارف" عبدالرحمن الفريخ.