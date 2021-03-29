فعلت منصة "محصولي".."الحبوب" تعلن جاهزيتها لبدء موسم استلام القمح المحلي

الفارس: رسالة نصية لكافة المزارعين المسجلين بالمنصة متضمنة معلومات بيانات الدخول

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن تفعيل منصة "محصولي" للموسم الحالي (1442/ 1443هـ) عبر موقعها الإلكتروني اعتباراً من اليوم الاثنين 16 شعبان 1442هـ الموافق 29 مارس 2021م، تمهيداً لبدء موسم الاستلام المقرر له أن يبدأ يوم الأحد 22 شعبان 1442هـ الموافق 4 أبريل 2021م.

يأتي ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 16/ 1/ 1438هـ القاضي بالموافقة على قيام المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين وفقًا للضوابط الصادرة بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 25/ 2/ 1437هـ، الخاص بضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والمتضمن تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح، وذلك لمدة 5 سنوات وبكمية 1.5 مليون طن كل عام كحد أقصى.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس عن جاهزية المؤسسة وفروعها المحددة لبدء إجراءات الاستلام، حيث ستمكن منصة "محصولي" عبر بوابة المؤسسة الإلكترونية اختيار حزم من الخدمات، منها اختيار مقر التوريد وحجز المواعيد والاستعلام عن تفاصيل الشحنات المستلمة، إضافة إلى تمكين المزارع من إدخال الحساب البنكي لأغراض الصرف ووصولاً إلى إيداع مستحقات المزارع المالية والتي ستتم فور إقفال الحساب بعد اكتمال التوريد ودون الحاجة للحضور إلى فروع المؤسسة.

وأشار إلى أنه سيتم توجيه رسالة نصية لكافة المزارعين المسجلين بمنصة محصولي متضمنة معلومات بيانات الدخول على الرابط التالي: https://www.sago.gov.sa/ES/Mahsoli.

ويأتي تفعيل المنصة "محصولي" ضمن الخطط التطويرية للخدمات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسة لتسهيل الإجراءات على المزارعين في جميع مناطق المملكة.