الصين تسجّل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيس أمس.

وقالت اللجنة في نشرتها اليومية، إن 50 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محلياً.

ويبلغ حالياً إجمالي عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيس 97734، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.