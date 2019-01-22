غداً.. خالدية الرياض تشهد مسابقة كأس العالم لسباق الخيول

تحتضن أكبر مهرجان للجواد العربي بالشرق الأوسط

ينطلق، يوم غد الأربعاء، مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي "ليالي الخالدية 2019"؛ وذلك لمدة أربعة أيام في مزرعة الخالدية، برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز.

يشهد المهرجان مسابقة كأس العالم لسباق الخيول، بالإضافة إلى جمال الخيل؛ حيث يصنف مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي، بأنه الأكبر في الشرق الأوسط والعالم.

ويعد المهرجان حدثاً مميزاً ومساهماً في السير بعجلة الترفيه والسياحة لما يشهده من برامج ترفيهية عائلية مجانية، كما ينفرد مهرجان ليالي الخالدية بفاعليات متعددة الثقافات لعدة دول عربية تتيح للجمهور التعرف بشكل لصيق على حضارات وثقافات الدول، والتي نذكر منها زيارة لجناح باب الحارة وغيرها من الفقرات الترفيهية لكل الفئات.

وقد خصص المنظّمون عدداً متنوعاً من الفعاليات للأطفال التي تتميز بطابع الترفيه بالتعليم، بإشراف متخصصين؛ لزيادة وعي الأسرة بأهمية تلك النوعية من الفعاليات الهادفة، بالإضافة إلى إقامة العديد من الفعاليات التي تحاكي مجالات الاهتمام بالخيول والجواد العربي بأساليب تشويقية وتوعوية وتربوية هادفة، وتعمق وتؤصل هذا الإرث الهام لكافة فئات المجتمع.

وينطلق المهرجان يوم غد الأربعاء الموافق 23 يناير ويستمر إلى يوم السبت 26 يناير، حاملاً في طياته شغف عشاق الخيول؛ حيث زاره في العام الماضي أكثر من 1500 شخصية v.vip، بالإضافة إلى أعداد الزوار المتدفقة بأكثر من 10 آلاف زائر يومياً.