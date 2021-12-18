توقعات خبير طقس اليوم: غبار وأتربة في الأماكن المفتوحة على الشرقية والرياض

تشمل: القصيم والمدينة ومكة

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند، أن تنشط الرياح السطحية وقد تثير بعض الغبار في الأماكن المفتوحة على أجزاء من مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم، المدينة المنورة ومكة المكرمة.

كما توقع المسند، اليوم السبت، أن تتشكل بعض السحب الممطرة على أجزاء محدودة من مناطق: المدينة المنورة، القصيم، الزلفي، حفر الباطن، الخفجي، جنوبي حائل، غربي مكة المكرمة والكويت.

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18 ديسمبر 2021 - 14 جمادى الأول 1443 10:23 AM

تشمل: القصيم والمدينة ومكة

توقعات خبير طقس اليوم: غبار وأتربة في الأماكن المفتوحة على الشرقية والرياض

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند، أن تنشط الرياح السطحية وقد تثير بعض الغبار في الأماكن المفتوحة على أجزاء من مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم، المدينة المنورة ومكة المكرمة.

كما توقع المسند، اليوم السبت، أن تتشكل بعض السحب الممطرة على أجزاء محدودة من مناطق: المدينة المنورة، القصيم، الزلفي، حفر الباطن، الخفجي، جنوبي حائل، غربي مكة المكرمة والكويت.

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