اقتصاديون: قرار فتح المحال 24 ساعة سيحدث رواجًا تجاريًا وسياحيًا كبيرًا

أكدوا أنه سيوفر 50 ألف وظيفة كحصاد أولي لمواكبة التغيرات الحديثة

توقع اقتصاديون ومستثمرون أن يساهم قرار مجلس الوزراء بفتح المحال التجارية 24 ساعة، بتوفير أكثر من 50 ألف وظيفة خلال السنة الأولى لتطبيقه.

وأكدوا أنه سيحدث رواجاً تجارياً واقتصادياً كبيراً، وسيؤدي إلى تعزيز قدرة قطاع التجزئة للوفاء باحتياجات المجتمع، في ظل التغيرات الكبيرة التي تشهدها الحياة الحديثة، وبما يدعم برنامج التحول الوطني ورؤية الوطن 2030.

فمن جانبه كشف رجل الأعمال والرئيس التنفيذي لشركة الزامل للصناعة والتجارة والنقل جمال الزامل أن القرار سيسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية المحلية، وسيترتب عليه آثار إيجابية واقتصادية في ظل الضوابط التي وضعها مجلس الوزراء، وسيسهم في توفير فرص وظيفية كبيرة بسبب حركة النشاط التي ستشهدها جميع القطاعات والمرافق داخل المدن، علاوة على أنه سيصب في صالح الاقتصاد الوطني من خلال الرسوم التي سيتم تحصيلها من المحال الراغبة في الاستفادة من القرار.

ولفت الزامل إلى أن التقديرات الأولية تقول إن 20 ألف محل على الأقل في جميع أنحاء المملكة يمكن أن تستفيد من القرار، مما يعني توفير أكثر من 50 ألف وظيفة في الفترة المقبلة على الأقل، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك الكثير من القطاعات الحيوية يستلزم عملها الاستمرار 24 ساعة بالفعل، لمواكبة التغيرات الحديثة وبالتالي، أصبح الأمر مطلبًا اجتماعيًا إضافة إلى كونه يحمل عوائد اقتصادية وسياحية واستثمارية.

400 مليار

من جانبه رأى المهندس محمد عادل عقيل أن قطاع التجزئة أحد أهم توجهات المستثمرين في السنوات الحالية ويشهد نموًا كبيرًا، وخاصة قطاع المأكولات والمشروبات بما فيها المطاعم والكافيهات، والمحلات التجارية، وقطاع الترفية، مشيرًا إلى أن الأرقام الأخيرة تؤكد أن حجم مبيعات سوق التجزئة في المملكة وصل إلى 400 مليار ريال خلال العام الماضي 2018. ومن المتوقع أن يحقق نموًا بنسبة تصل إلى أكثر من 12 % بحلول العام 2023، حيث أشارت تقارير اقتصادية حديثة، أن هناك472 ألف منشأة تعمل في هذا القطاع، وبالتالي فإن توقعات الاستفادة من القرار ستكون كبيرة جدًا، وسيسهم العمل على مدار 24 ساعة في مزيد من المكاسب الاستثمارية، إضافة إلى توفير الفرص الوظيفية.



دعم السياحة

في الغضون أكد الاقتصادي محمد الهضبان أن صدور القرار جاء بعد دراسة طويلة من قبل مجلس الوزراء، وبعد أن عُرض كثيرًا على مجلس الشورى، ولم يتم اتخاذه إلا بعد التأكد من الجدوى الاقتصادية والسياحية وآثاره الاجتماعية، فهناك الكثير ممن يعملون طوال اليوم والذين يحتاجون إلى التسوق ليلاً أو في أوقات متأخرة، علاوة على أن إقامة المواسم والمهرجانات السياحية في أغلب مناطق ومدن السعودية، يستلزم أن تكون هناك قطاعات مساندة تساهم في نجاح السياحة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية العليا لها، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال قطاع خدمي يفتح أبوابه للجميع على مدار الساعة.

وأضاف الهضبان أن فتح المحلات التجارية على مدار الساعة كان من أبرز المطالب للتجار والمستثمرين وواحد من أهم الأسس للتنمية التجارية والسياحية، مع ضرورة أن تكون هناك ضوابط للقطاعات التي يمكن أن تعمل على مدار الساعة، والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة بما يحقق تنمية مستدامة في منظومة الاقتصاد الوطني.