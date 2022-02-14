خيرية "مساعي" تطلق المرحلة الأولى من برنامج "تنمية المشروعات"

يستهدف دعم "المشروعات النسائية المتعثرة" بالتعاون مع مختصين

أطلقت جمعية مساعي النسائية الخيرية أمس الأحد المرحلة الأولى من برنامج " تنمية المشروعات " والذي يهدف إلى تمكين أصحاب المشروعات المتعثرة من قيادة المشروع بالشكل الصحيح وتحديد الأسباب الرئيسة للتعثر ومعرفة الخلل وتصحيحه وذلك بالتعاون مع مستشارين مختصين.

ويتضمن المشروع 3 مراحل عملية، مرحلة الاستقطاب والفرز تطلق على المرحلة الأولى، المرحلة الثانية تستند إلى تقديم ورش عمل تحفيزية لعرض المشروعات وتحكيمها وفقًا لمعياري الدافعية والالتزام والمرحلة الأخيرة جلسات فردية للاستشارات والمتابعة. سيمتد المشروع إلى 6 أشهر، كما يشترط الالتزام بتسليم الواجبات والمهام المسندة لإكمال متطلبات البرنامج.

وتتضمن المرحلة الأولى للمشروع توليد الأفكار والتدريب على مهارات العرض والإلقاء وكتابة لوحة العرض ومن ثم تحكيم المشروعات وفقًا للمعايير الدولية وستستمر لمدة ثلاثة أيام، بلغ عدد المستفيدات من البرنامج 26 مستفيدة ولله الحمد.

كما حرصت الجمعية على تخصيص كوادر وطنية مؤهلة ومحترفة لتحقيق أهداف المشروع، وتأهيل المشتركات بباقة من الجدارات وفق أفضل المنهجيات وبموائمة محلية، ومعالجة القصور في المشروع بمنظور تنموي متكامل يقودها للعودة إلى سوق العمل والنجاح.

يأتي هذا المشروع انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية التي تؤمن بها الجمعية وتفعيلاً لدورها في تمكين المرأة والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030. دور الجمعية .

يُشار إلى أن جمعية “مساعي” النسائية الخيرية، إحدى الروافد في المملكة ومسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (744) وتاريخ 9 / 5 / 1437، وتهتم بالأسرة بجميع أفرادها (الأمهات، الشباب، الأطفال)، وتستهدف ذوي الدخل المحدود.