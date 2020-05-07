جدة.. إغلاق مركز تسوق شهير لعدم توفر إجراءات مواجهة "كورونا"

حفاظًا على سلامة المرتادين.. "أمانة المحافظة": لا تهاون في صحة المتسوقين

أغلقت أمانة محافظة جدة اليوم مركزًا شهيرًا للتسوق في شارع الأمير ماجد بن عبدالعزيز، وسط المحافظة؛ وذلك لعدم توفر الإجراءات الاحترازية به.

وعلمت "سبق" أن الإغلاق جاء حفاظًا على صحة وسلامة مرتادي السوق من تفشي فيروس كورونا.

وأكدت الأمانة أنها ستتخذ إجراءات حازمة حيال المخالفين، واستشهدت بما سبقه من مراكز تجارية خالفت وتم إغلاقها، مضيفة: أنه لا تهاون في صحة المواطن والمقيم.

أمانة محافظة جدة فيروس كورونا الجديد

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07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441 06:32 PM

حفاظًا على سلامة المرتادين.. "أمانة المحافظة": لا تهاون في صحة المتسوقين

جدة.. إغلاق مركز تسوق شهير لعدم توفر إجراءات مواجهة "كورونا"

عبدالله الراجحي

جدة

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أغلقت أمانة محافظة جدة اليوم مركزًا شهيرًا للتسوق في شارع الأمير ماجد بن عبدالعزيز، وسط المحافظة؛ وذلك لعدم توفر الإجراءات الاحترازية به.

وعلمت "سبق" أن الإغلاق جاء حفاظًا على صحة وسلامة مرتادي السوق من تفشي فيروس كورونا.

وأكدت الأمانة أنها ستتخذ إجراءات حازمة حيال المخالفين، واستشهدت بما سبقه من مراكز تجارية خالفت وتم إغلاقها، مضيفة: أنه لا تهاون في صحة المواطن والمقيم.

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