"الفيصل" يقف غدًا على جاهزية قطاعات استقبال وخدمة الحجاج

بهدف التأكد من توفر جميع ما يحقق الرعاية الشاملة لضيوف الرحمن

يقف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل، غدًا الأحد، ميدانيًّا على جاهزية القطاعات المعنية باستقبال وخدمة ضيوف الرحمن لموسم حج العام الحالي.



يأتي ذلك لدى زيارة أمير منطقة مكة المكرمة للمشاعر المقدسة للوقوف عن كثب على الاستعدادات، التي اتخذتها القطاعات لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج في يسر وأمن وطمأنينة.



وتأتي الجولة انطلاقًا من حرص ومتابعة أمير منطقة مكة المكرمة على جاهزية القطاعات العاملة في موسم حج هذا العام، والتأكد من توفر جميع ما يحقق الرعاية الشاملة للحجيج بالصورة التي تتواءم وتطلعات القيادة؛ لتوفير أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.



ويرافق أمير منطقة مكة المكرمة في الجولة، روساء القطاعات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن وأعضاء لجنة الحج المركزية، الذين سيطلعونه على الخطط والبرامج التي أعدتها الجهات لخدمة حجاج بيت الله الحرام، كما سيترأس اجتماعًا للجنة الحج المركزية في المشاعر لمناقشة الخطط والبرامج التي أعدتها القطاعات لخدمة وراحة وفود الرحمن.