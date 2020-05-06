دعماً للجهود للتصدي لكورونا.. مدير "تعليم الليث" يعتمد لجنة العمل التطوعي

تتولى إعداد خطة المشروع والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تنفيذ المهمات

أصدر مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، قراراً يقضي بتشكيل لجنة العمل التطوعي على مستوى إدارة التعليم، برئاسته وعضوية عدد من مسؤولي ومشرفي الإدارات والأقسام بقطاعي البنين والبنات.

ويأتي ذلك القرار بناء على توجيهات وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وامتداداً للدور الريادي لإدارة التعليم بمحافظة الليث بكافة قطاعاتها على صعيد العمل التطوعي في المواقف والأحداث التي تتطلب الإسهام والمشاركة الوطنية مع الجهات الحكومية والأهلية دعماً لجهودها الكبيرة التي تقوم بها للتصدي لجائحة فيروس كورونا، وتفعيل الخطط الوقائية والتوعوية.

وتتولى اللجنة إعداد خطة المشروع على المستوى المحلي، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تنفيذ المهمات والدعم والمساندة، إلى جانب تشكيل لجان إشرافية ميدانية بحسب حاجة الجهة المستفيدة.

كما تتولى اللجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة وتدريب وتقييم المتطوعين وفحص بياناتهم واعتمادها، وحصر الأعمال التطوعية وساعات العمل واحتسابها ضمن إنجازات المشارك، إضافة إلى التغطية والتوثيق الإعلامي، وإعداد التقارير الدورية النهائية، والأخذ بكافة الاحتياطات والتدابير الاحترازية أثناء المشاركات التطوعية.