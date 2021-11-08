"قياس" يعلن نتائج اختبارات القدرات العامة الورقية

أعلن المركز الوطني للقياس (قياس) التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، نتائج اختبار القدرات العامة الورقي (الفترة الأولى).
وبين المركز أن النتائج متاحة عبر الرابط https://e-services.etec.gov.sa
وتمنى المركز لجميع الطلبة والطالبات التوفيق في اختبار القدرات العامة الورقي (المرحلة الأولى).
تمنى المركز لجميع الطلبة والطالبات التوفيق بالاختبارات
أعلن المركز الوطني للقياس (قياس) التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، نتائج اختبار القدرات العامة الورقي (الفترة الأولى).
وبين المركز أن النتائج متاحة عبر الرابط https://e-services.etec.gov.sa
وتمنى المركز لجميع الطلبة والطالبات التوفيق في اختبار القدرات العامة الورقي (المرحلة الأولى).