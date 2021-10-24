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ابتداءً من العام المالي المقبل 2022م بمختلف أنحاء المملكة

"التعليم" تعتزم تطبيق "الأداء الوظيفي" لمنسوبيها الإداريين‎‎

تعتزم وزارة التعليم ممثلةً في وكالة الوزارة للموارد البشرية تطبيق إدارة الأداء الوظيفي لمنسوبيها "الإداريين"، ابتداءً من العام المالي المقبل 2022م.

ويستهدف تطبيق الأداء الوظيفي جميع الإداريين بالإدارات ومكاتب التعليم والمدارس، فيما شرعت الجهات المعنية بالتعليم لتطبيقه من العام المالي 2022م، وتأهيل القائمين عليه في إدارات التعليم في مختلف أنحاء المملكة.