"إعلان الرياض" يؤكد أهمية حماية الملاحة في دول الخليج من أي تهديدات

الوحدة الاقتصادية والتكامل الجمركي بين دول مجلس التعاون

أكد إعلان الرياض الصادر عن اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الذي عُقِد في الرياض، على الوحدة الاقتصادية، والتكامل الجمركي بين دول مجلس التعاون، وشدد على أهمية حماية الملاحة في دول الخليج من أي تهديدات.

ووصف الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، إعلان الرياض بأنه "طريق مستقبلنا في دول مجلس التعاون".