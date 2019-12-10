"إعلان الرياض" يؤكد أهمية حماية الملاحة في دول الخليج من أي تهديدات

الوحدة الاقتصادية والتكامل الجمركي بين دول مجلس التعاون

أكد إعلان الرياض الصادر عن اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الذي عُقِد في الرياض، على الوحدة الاقتصادية، والتكامل الجمركي بين دول مجلس التعاون، وشدد على أهمية حماية الملاحة في دول الخليج من أي تهديدات.

ووصف الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، إعلان الرياض بأنه "طريق مستقبلنا في دول مجلس التعاون".

القمة الخليجية الـ40 القمة الخليجية الرياض

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10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441 04:29 PM

الوحدة الاقتصادية والتكامل الجمركي بين دول مجلس التعاون

"إعلان الرياض" يؤكد أهمية حماية الملاحة في دول الخليج من أي تهديدات

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكد إعلان الرياض الصادر عن اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الذي عُقِد في الرياض، على الوحدة الاقتصادية، والتكامل الجمركي بين دول مجلس التعاون، وشدد على أهمية حماية الملاحة في دول الخليج من أي تهديدات.

ووصف الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، إعلان الرياض بأنه "طريق مستقبلنا في دول مجلس التعاون".

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