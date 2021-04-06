وزير الخارجية يصل البحرين في زيارة رسمية

وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، إلى مملكة البحرين الشقيقة في زيارة رسمية.

وكان في استقباله والوفد المرافق له بمطار المنامة الدولي، وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف الزياني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، وعدد من منسوبي السفارة.