"بيئة عسير" تصادر 24 طنًا من الفحم والحطب المعدة للبيع والتوزيع بمحايل

"الجذعان" دعا إلى ضرورة التعاون للقضاء على هذه الظاهرة التي تدمر البيئة

تمكن فريق من وزارة البيئة والمياه والزراعة بعسير من ضبط كميات كبيرة من أكياس الفحم المحلي المعدة للبيع والتوزيع في محافظة محايل عسير، اليوم الخميس، حيث تم مصادرة كمية من الفحم بلغت ما يقارب 500 كيس تحتوي على 20 طنًا من الفحم بالإضافة إلى ما يقارب 4 أطنان من الحطب.

وتفصيلاً، تم مباشرة مصادرة الكمية المضبوطة وإعداد محضر بالمخالفة في حضور لجنة من المحافظة والبلدية والشرطة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس غانم الجذعان أنه يتم التعامل مع مخالفي أنظمة الاحتطاب وفق ما يقتضيه النظام من مصادرة المضبوطات وتطبيق الغرامات المالية بحقهم.

وأكد "الجذعان" أنه يمنع الإضرار بالأشجار والتعدي على المراعي والغابات بأي شكلٍ من الأشكال، ودعا إلى ضرورة التعاون من الجميع للقضاء على هذه الظاهرة التي تسبب تدميرًا متعمدًا للبيئة.