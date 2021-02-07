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قالت: بلغ عدد الوفيات في الدولة 921 حالة.. و305,759 تعافٍ

خلال24 ساعة.. الإمارات تسجل 3093 إصابة جديدة بكورونا

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سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية 3093 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 326,495 حالة.

‌‌‌‎ كما أعلنت الوزارة عن وفاة 7 حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 921 حالة.

وأشارت إلى أنه تم شفاء 4,678 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 305,759 حالة.