"العريفي" تشارك في اجتماع لجنة كرة القدم النسائية بالاتحاد الآسيوي

استعرض الاجتماع جدولة البطولات الآسيوية

شاركت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، أضواء العريفي، في اجتماع لجنة كرة القدم النسائية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والذي عُقد عبر نظام الاتصال المرئي "عن بُعد".

واستعرض الاجتماع جدولة البطولات الآسيوية النسائية وتحديد مواعيدها، ومناقشة الظروف الحالية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".