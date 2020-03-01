ترامب: 15 إصابة بـ"كورونا" في أمريكا بطريقها للشفاء

قال: سنوسِّع نطاق حظر السفر ليطول أي أجنبي زار إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس السبت إن 15 إصابة بكورونا في الولايات المتحدة شُفيت، أو في طريقها للشفاء، حسب موقع قناة العربية.

وتفصيلاً، أضاف ترامب بأن بلاده فرضت حظرًا للسفر إلى بعض الدول التي تعاني انتشار كورونا، واتخذت إجراءات صارمة لمنع انتشار الفيروس في أمريكا.

من جهته، قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بانس إنه تم تشكيل فريق عمل مختص بمواجهة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن أمريكا ستوسع نطاق حظر السفر ليطول أي أجنبي زار إيران خلال 14 يومًا.

كما حث مايك بنس الأمريكيين على عدم السفر لبعض الأماكن في إيطاليا وكوريا الجنوبية.

ونصح ترامب الأمريكيين بأنه لا داعي للذعر بشأن فيروس كورونا بعد إعلان أول حالة وفاة أمريكية مرتبطة بتفشي المرض، وفرض قيود جديدة على السفر.

وأذن الرئيس ترامب بفرض قيود جديدة على السفر أمس السبت، وقال في مؤتمر صحفي إنه يبحث حتى إغلاق الحدود الجنوبية ردًّا على تفشي الفيروس الذي أودى بحياة أمريكيين لأول مرة، بينما أكد أنه "لا يوجد سبب للذعر".

وأعلن البيت الأبيض فرض قيود جديدة على السفر إلى إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية، وأكد ترامب أنه يتطلع إلى تشديد حركة المرور على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، أو إغلاقها.

أول حالة وفاة في الولايات المتحدة

وجاء الظهور النادر في قاعة المؤتمرات الصحفية بالبيت الأبيض بعد وقت قصير من أنباء عن أول حالة وفاة في الولايات المتحدة بسبب الفيروس وسط أسبوع رهيب في سوق الأسهم بسبب المخاوف من تفشي المرض.

وقال ترامب: "ليس هناك سبب للذعر على الإطلاق. وهذا أمر يتم التعامل معه بشكل احترافي". مضيفًا: "إن هناك 22 مريضًا في الولايات المتحدة مصابون بفيروس كورونا.. لسوء الحظ توفي شخص واحد".

وأوضح ترامب: "كانت امرأة رائعة، وهي مريضة في أواخر الخمسينيات من عمرها. كما أن أربعة آخرين مرضى جدًّا. الحمد لله هناك ١٥ إما تعافوا تمامًا، أو أنهم على ما يرام، وفي طريقهم إلى التعافي. وفي جميع الحالات تم السماح لهم بالذهاب إلى منازلهم".

كما قال ترامب إن معظم الأشخاص الأصحاء سيكونون قادرين على تجاوز المرض في حالة الإصابة بفيروس كورونا، وتابع: "من المرجح أن تحدث حالات إضافية في الولايات المتحدة. ولكن الأفراد الأصحاء يجب أن يكونوا قادرين على التعافي بشكل كامل".

وأشاد ترامب بالرد حتى الآن، وقال إن الولايات المتحدة حصلت على 43 مليون قناع حتى الآن، وأنه سيلتقي شركات الأدوية يوم الاثنين في البيت الأبيض لمناقشة تطوير اللقاحات.

وأكد ترامب بعد ترؤس نائب الرئيس مايك بنس اجتماعًا لفرقة عمل مكافحة الفيروس في غرفة العمليات في البيت الأبيض أن "بلادنا مستعدة لأي ظرف من الظروف".

ترامب يهنئ الأفغان: الجميع سئموا الحرب

وفي سياق آخر أشاد ترامب بـالاتفاق الذي وقَّعته بلاده مع حركة طالبان الأفغانية، وقال إنه سيجتمع بشكل شخصي مع قادة الحركة في المستقبل القريب.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض بأن على دول الجوار لأفغانستان المساعدة في الحفاظ على الاستقرار هناك عقب الاتفاق الذي قد يمهد الطريق لانسحاب القوات الأمريكية والأجنبية من أفغانستان بشكل كامل، ويشكل خطوة على طريق إنهاء الحرب الدائرة هناك منذ 18 عامًا.

ويرى خبراء أن المحادثات المقبلة بين الأطراف الأفغانية ستكون أكثر تعقيدًا بكثير من الاتفاق المبدئي، لكن ترامب قال إنه يعتقد أن المفاوضات ستنجح في النهاية؛ لأن "الجميع سئموا من الحرب".