"إغاثي" الملك سلمان يوزع 1,800 سلة غذائية باليمن و616 حقيبة شتوية بلبنان

قام بإعادة تأهيل دفعة جديدة من الأطفال الذين جندتهم الميليشيات الحوثية

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس، بتوزيع 1,800 سلة غذائية استفادت منها الأسر النازحة والمحتاجة والمتضررة في مدينة اليتمة التابعة لمركز مديرية الخب والشعف بمحافظة الجوف اليمنية.



كما قام المركز بالتعاون مع جمعية غنى الخيرية أمس، بتوزيع 616 حقيبة شتوية و1,238 بطانية استفاد منها 4,333 فردًا من الأطفال والنساء وكبار السن بمختلف الجنسيات في بلدة الكواشرة شمال لبنان.



ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.



إلى هذا قام المركز بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس, بتوزيع 1,000 سلة غذائية و 150 خيمة و1,200 بطانية للنازحين من محافظة عمران إلى محافظة مأرب بمخيم السويدا، استفاد منها 3,600 فرد.



وقدم وكيل محافظ محافظة عمران أحمد البكري، الشكر الجزيل للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على ما قُدّم من معونات للنازحين.



وتسعى المملكة ممثلة بالمركز بتوفير المساعدات في عموم المحافظات والمناطق اليمنية أملاً بالتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق خلال الأزمة الإنسانية الراهنة.



ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة من خلال المركز للشعب اليمني واللبناني للتخفيف من معاناته خلال الأزمة الإنسانية هناك.



في سياق متصل أقام المركز أمس، في مدينة مأرب حفل اختتام الدفعة السادسة من المرحلتين التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين في اليمن، واحتفى المركز بإعادة تأهيل 27 طفلاً مجندًا نفسيًا واجتماعيًا وتعليميًا لمدة 45 يومًا على يد أخصائيين نفسيين واجتماعيين.



وقدم الأطفال خلال الحفل فقرات احتفائية تنوعت بين الغناء والمسرح عكست مدى استفادتهم من التأهيل والدعم النفسي وعودتهم إلى مدارسهم التي تسربوا منها منذ أعوام.



يذكر أن المركز نفذ حتى الآن 19 دورة من المشروع تخرج خلالها 479 طفلًا؛ ضمن الخطة التي تستهدف إعادة تأهيل 2000 طفل يمني جندتهم الميليشيات الحوثية.