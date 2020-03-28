فيديو.. ماذا فعل أحد الموظفين مع امرأة عطست بوجهه؟

رد فعل غريب أثار دهشة رواد منصات التواصل الاجتماعي

انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر رد فعل غريباً لأحد الموظفين عندما قامت المرأة بالعطس في وجهه وهي مرتدية كمامة.

وبحسب الفيديو رد الرجل على الفور على التهديد من قبل المرأة، حيث قام بشكل لا إرادي بتوجيه المطهر، الذي كان إلى جانبه، ورش المرأة في وجهها، حيث كادت أن تسقط من كرسيها؛ بسبب حالة المفاجأة التي تعرضت لها.

ووفقاً لـ"سبوتنيك عربي" تم نشر الفيديو عبر صفحة تايلاندية على موقع "فيسبوك"، حيث حصد آلاف الإعجابات والكثير من ردود الفعل، وانتشر بشكل واسع. كما أن صاحب الفيديو أضاف بعض المؤثرات الصوتية لجعل الفيديو أكثر إثارة وتشويقاً.