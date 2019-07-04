"الرفدي" إلى رتبة مقدم بجوازات "الحدود الشمالية"

تقلد الرائد سلطان فرحان الرفدي، رتبة مقدم بجوازات منطقة الحدود الشمالية، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

واعتبر المقدم "الرفدي" الترقية حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء خدمةً للدين ثم المليك والوطن.

صحيفة "سبق" تهنّئ المقدم "سلطان" على الترقية، وتتمنى له مزيدًا من النجاح في حياته العملية.