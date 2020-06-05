شاهد من العارضة.. "مساجدنا عنايتنا" تنظّم وتوجه المصلين وفق الاحترازات

مبادرة انطلقت اليوم بجهود ٦٥ متطوعًا.. إشادة من المحافظ وتوضيح لـ"الجابري"

أشاد محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، بأهداف وأعمال مبادرة "مساجدنا عنايتنا" التي انطلقت اليوم الجمعة بجهود ٦٥ شابًا متطوعًا من أبناء العارضة وبإشراف جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمحافظة.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة العارضة مفرح بن سلمان الجابري، أن المبادرة تهدف لتنظيم المصلين وفق الإجراءات الاحترازية الصادرة من حكومتنا الرشيدة.

وأضاف: "المبادرة تعمل بجهود ٦٥ شابًا متطوعًا من أبناء المحافظة في ٦ جوامع بالتعاون والشراكة مع إدارة المساجد بالعارضة وجمعية "وجد الخير" لحفظ النعمة بمنطقة جازان، وكذلك قطاع الرعاية الصحية بالعارضة ومجمع فيصل الطبي، وبإشراف وتوجيه من فرع وزارة الشؤون الإسلامية بجازان.

وأوضح أن من مهام المبادرة، إجراء الفحص الوقائي بجهاز الفحص المخصص من قِبَل المختص، وكذلك التوجيه بتعقيم اليدين للمصلين وترتيب عملية الدخول والخروج في الجامع وتنظيم مواقع المصلين في الجامع وفق المسافة والعلامات المحددة والتأكيد على المصلين بلبس الكمامة قبل الدخول للجامع، وتوجيه المصلين الذين لا يوجد لهم مكان بالجامع إلى أقرب جامع أو مسجد تؤدى فيه الصلاة.

وفي الوقت نفسه، تقدم "الجابري" بالشكر والتقدير لمحافظ العارضة الدكتور سلطان بن منيخر على متابعته ودعمه للمبادرة؛ داعيًا الله أن يحفظ الوطن من كل شر وبلاء، وأن يرفع هذه الغمة عن الأمة.