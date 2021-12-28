مركز الالتزام البيئي: تمديد المُهلة لتقديم الخطط التصحيحية للمنشآت التنموية

مرسوم ملكي يخص المنشآت التي يرتبط نشاطها بالأثر البيئي.. لمدة 9 أشهر

أوضـح الـمتحدث الرسمي باسم الـمركز الـوطني للـرقابـة عــلى الالــتزام البيئـي، عبـدالله صـايـل الـمطيـري؛ أن صدور المـرسوم الملكي القاضي بتمديد المهلة لتقديم الخطط التصحيحية للمنشآت التنموية التي يرتبط نشاطها بالأثر البيئي لمدة تسعة أشهر، يجسّد فرصة كبيرة لتلك المنشآت للقيام بجميع الإجراءات التصحيحية لأنـشطتها، بما يتوافق مع أحكام نظـام البيئة في المملكـة، وما صدر عن النظام من لوائح تنفيذية.

وذكر "الـمطيري"؛ أن تـمديد الـمهلة بـتسعة أشهـر إضافيـة، كفيلٌ بتمّكين جميع المنشآت التنموية خلال هذه الأشهر التسعة، من القيام بتسليم الخطط التصحيحية إلى المركز أو فروعه لاعتمادها، حـيث بدأ تمديد المُهلة فعلياً منذ صدور المرسوم الملكي يوم 13 ربيع الآخر 1443هـ؛ الموافق 18 نوفمبر 2021م، وتستمر المُهلة لتقديم الخطط التصحيحية حتى 2 ذو الحجة 1443هـ؛ الموافق 1 يوليو 2022م.

وأكّد أن هذه المُهلة تُراعي توفير الوقت الكافي للمنشآت التي ترتبط أنشطتها بالجانب البيئي أو تلك التي لها أثر في البيئة، لتقديم الخطط التصحيحية للوصول إلى الالتزام البيئي المنشود بعد موافقة المركز على تلك الخطط، كما تُمهد لاستكمال جميع الإجراءات المتوافقة مع نظام البيئة واللوائح التنفيذية والمستهدفات المستقبلية المتصلة بالعمل البيئي والتنموي في المملكة، وستوفر الخطط التي سيعتمدها المركز للمنشآت خلال هذه المُهلة خريطة طريق جليّة الملامح يمكن معها البدء بالتصحيح الفعلي لحالات عدم الالتزام البيئي، وبما يترجم نظام البيئة في المملكة، ويعكس اللوائح التنفيذية المنظمة لهذه الأنشطة كافة، داعياً المنشآت كافة للاستفادة من هذه المهلة وتقديم الخطط في فترة الـ 9 أشهر المعتمدة.

وناشد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في ختام حديثه، بجميع المنشآت الحرص على تقديم خطط التصحيح واغتنام الفرصة بالتقدم إلى المركز.

وذكر أن الفترة التصحيحية تهدف إلى اعتماد خطط تعديل أوضاع المنشآت المخالفة للنظام في مختلف الأنشطة والقطاعات التنموية، كما يمكن للجهات الراغبة التعرف على مزيدٍ من التفاصيل والاطلاع على اللوائح من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي www.ncec.gov.sa.

ودعا إلى التواصل مع المركز عبر الرقم المخصص لخدمة الشركاء 988 أو عن طريق البريد الإلكتروني المخصص لخدمتهم info@ncec.gov.sa، إلى جانب حسابات المركز الموحدة على شبكات التواصل الاجتماعي@NCECKSA.