مواطن بالرياض: "أكشت" يوميًا مع أبنائي.. ليس للنزهة.. بل بحثًا عن شبكة إنترنت

بسبب ضعفها في حيهم.. ومن أجل الدخول إلى منصة مدرستي

اشتكى مواطن يقطن حي القادسية، شرق العاصمة الرياض من ضعف الشبكة في حيهم، مشيرًا أن ضعفها يدفعه للخروج يوميًا مع أبنائه وزوجته بحثاً عنها حتى يتسنى لهم الدخول إلى منصة مدرستي.

وقال المواطن إن المشكلة محصورة بشكل كبير في مربع "المزيني" بحي القادسية، موضحًا أنه يتكبد معاناة كبيرة جراء ذلك، ومن يشاهده يظن أنه "كاشت" مع أبنائه، غير أن الأمر يختلف ولا يعد كونه بحثًا عن شبكة.

وناشد المواطن شركة الاتصالات السعودية بتدعيم الشبكة في المربع، خاصة وأن أبناءه وأبناء سكان الحي يحتاجونها للدخول إلى منصة مدرستي لحضور الدروس وأيضًا من أجل الامتحانات والتي تقررت عن بعد للفصل الدراسي الأول الذي شارف على الانتهاء.

وأكد أن استمرار ضعف الشبكة سيتسبب له وللبقية في حرج وربكة كبيرة وسيجبره هو وغيره، وبشكل يومي، للخروج إما للجلوس في السيارة أو افتراش أحد المخططات القريبة.

وبحسب الصفحة الرسمية لمخطط القادسية على "تويتر" فإن هناك شكاوى من السكان بسبب ضعف الشبكة في المربع المشار إليه.

وكانت وزارة التعليم أقرت الدراسة والاختبارات النهائية خلال الفصل الأول عن بعد، نتيجة لاستمرار الظروف الراهنة فيما لم يعلن عن شيء للفصل الدراسي الثاني حتى الوقت الحالي.