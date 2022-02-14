اخترق العنق والصدر.. مقتل متظاهر سوداني بالرصاص في احتجاجات الخرطوم

الشرطة أطلقت عليهم قنابل الغاز عند اقترابهم من القصر الرئاسي

قتل متظاهر في الخرطوم، اليوم (الاثنين) بـطلق ناري خلال احتجاج آلاف السودانيين على الانقلاب العسكري، بحسب ما ذكرت لجنة أطباء السودان المركزية.

وقالت اللجنة في بيان على صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "ارتقت قبل قليل روح شهيد، لم يتم التعرف على بياناته بعد، إثر إصابته في العنق والصدر من قبل قوات السلطة بطلق ناري متناثر أثناء مليونية 14 فبــراير بمواكب مدينة الخرطوم المتوجهة نحو القصر".

وبينت أنّ حصيلة القتلى ترتفع بذلك إلى 80 شهيداً منذ يوم الانقلاب وحتى هذه اللحظة.

وخرج آلاف السودانيين اليوم مجدّداً إلى شوارع العاصمة ومدنها المجاورة وعدد من الولايات للتظاهر ضدّ الانقلاب الذي نفّذه الجيش العام الماضي والمطالبة بحكم مدني، في احتجاجات تصدّت لها قوات الأمن قرب القصر الرئاسي بقنابل الغاز المسيل للدموع.