"الصحة" تعلن تسجيل 3733 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 116021

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 11 يونيو 2020، تسجيل 3733 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 116021 حالة .

وأكدت الوزارة تسجيل 2056 حالة تعافي ليرتفع إجمالي المتعافين لـ 80019 حالة وتم الإعلان عن 38 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 857 حالة .

وأوضحت الوزارة أن الحالات النشطة بلغت 35145 حالة فيما وصل عدد الحالات الحرجة لـ 1738 حالة .

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

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11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441 03:48 PM

"الصحة" تعلن تسجيل 3733 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 116021

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 11 يونيو 2020، تسجيل 3733 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 116021 حالة .

وأكدت الوزارة تسجيل 2056 حالة تعافي ليرتفع إجمالي المتعافين لـ 80019 حالة وتم الإعلان عن 38 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 857 حالة .

وأوضحت الوزارة أن الحالات النشطة بلغت 35145 حالة فيما وصل عدد الحالات الحرجة لـ 1738 حالة .

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