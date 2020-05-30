إيطاليا: وفيات "كورونا" تعاود الارتفاع.. والإصابات تنخفض

عدد المتوفين بالفيروس وصل إلى 33.340

ذكرت هيئة الحماية المدنية في إيطاليا أن إجمالي الوفيات من جراء الإصابة بوباء "كوفيد-19" في البلاد زاد 111 وفاة اليوم (السبت) مقابل 87 حالة وفاة أمس، لكن عدد حالات الإصابة الجديدة انخفض إلى 416 حالة إصابة مقابل 516 حالة سُجلت أمس.

وأوضحت الهيئة أن مجموع الوفيات منذ بدء ظهور الفيروس في البلاد في 21 من فبراير (شباط) وصل الآن إلى 33340 وفاة، وهو ثالث أعلى معدل وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا، وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت بأن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بلغ 232664 حالة إصابة، وهو سادس أعلى معدل إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا وإسبانيا وبريطانيا والبرازيل.