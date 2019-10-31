"هوك": إيران أنفقت 16 مليار دولار على ميليشياتها في العراق وسوريا

أكد مواصلة واشنطن فرض العقوبات ضدها

كشف المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، برايان هوك، اليوم (الخميس)؛ أن إيران أنفقت 16 مليار دولار على ميليشياتها في العراق وسوريا.



وأكد "هوك" في مقابلة مع قناة "العربية"، أن الولايات المتحدة ستواصل فرض العقوبات على إيران حتى تقبل التفاوض على اتفاق نووي جديد.



وذكر المبعوث الأمريكي أنه خلال عام من العقوبات هوت مبيعات إيران من 2.5 مليون برميل إلى 120 ألفًا، لافتًا إلى أن العقوبات تسببت في انهيار قطاع النفط في إيران.



وأفاد "هوك" بأن إيران استهدفت السعودية من الشمال، وتستهدفها من الجنوب عبر الانقلابيين الحوثيين.