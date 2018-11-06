أمطار غزيرة على الخرمة.. وانقطاعات للتيار الكهربائي

تركَّزت على "الغريف" و"الذريبات" و"الحرة" وشرق المحافظة

هطلت مساء اليوم أمطار غزيرة على محافظة الخرمة، تسببت في انقطاع التيار الكهربائي على بعض أحياء الخرمة، وفي جبار الشرقي وأم راكة، ويُتوقَّع إعادة تشغيلها تدريجيًّا.


وتركزت غزارة الأمطار على مركز الغريف وقرية الذريبات والحرة ومناطق شرق الخرمة.

وتسببت السيول المنقولة من وادي السلسان ومفحل وجميع الشعاب شرق الخرمة في جريان الوادي بسيول متوسطة مساء اليوم.

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06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440 11:38 PM

تركَّزت على "الغريف" و"الذريبات" و"الحرة" وشرق المحافظة

أمطار غزيرة على الخرمة.. وانقطاعات للتيار الكهربائي

محمد الزامل

الخرمة

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هطلت مساء اليوم أمطار غزيرة على محافظة الخرمة، تسببت في انقطاع التيار الكهربائي على بعض أحياء الخرمة، وفي جبار الشرقي وأم راكة، ويُتوقَّع إعادة تشغيلها تدريجيًّا.


وتركزت غزارة الأمطار على مركز الغريف وقرية الذريبات والحرة ومناطق شرق الخرمة.

وتسببت السيول المنقولة من وادي السلسان ومفحل وجميع الشعاب شرق الخرمة في جريان الوادي بسيول متوسطة مساء اليوم.

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