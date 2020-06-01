تبوك.. ارتفاع حالات التعافي من كورونا وانخفاض الإصابات

محافظة الوجه سجلت اليوم "صفر إصابات"

سجلت منطقة تبوك ومحافظاتها، اليوم، انخفاضًا في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، فيما سجلت محافظة الوجه "صفر إصابات" بعد تعافي جميع الحالات السابقة لتغادر قائمة وزارة الصحة كأول محافظة من محافظات المنطقة.

وبحسب رابط التحديث اليومي لوزارة الصحة، فإن عدد حالات التعافي في مدينة تبوك حتى اليوم وصل إلى 575 حالة مقابل 165 حالة نشطة، فيما سجلت ثلاث حالات وفاة، بينما سجلت محافظة ضباء 12 إصابة مقابل 53 حالة تعافٍ.

وسجلت محافظة أملج خمس حالات إصابة مقابل 54 حالة تعافٍ، فيما سجلت محافظة حقل حالتي إصابة مقابل حالة تعافي واحدة، وشهدت تيماء حالة إصابة مقابل حالة تعافٍ واحدة، وسجل مركز أشواق التابع لمحافظة ضباء حالة إصابة واحدة فقط، ولم تسجل محافظة البدع أي حالة إصابة منذ ظهور المرض.