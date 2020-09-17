"داعش" يقتل 6 موظفين إغاثة فرنسيين في النيجر

التنظيم نفذ الجريمة في محمية طبيعية للزراف

ذكر بيان نشره موقع سايت الذي يرصد مواقع المتشددين على الإنترنت، اليوم (الخميس)، أن تنظيم "داعش" الإرهابي أعلن مسؤولية الجماعة التابعة له في غرب أفريقيا عن قتل ستة من موظفي الإغاثة الفرنسيين ومرشدهم النيجيري وسائقهم.

وأضاف البيان أن عملية القتل جرت في محمية طبيعية للزراف في النيجر في التاسع من أغسطس (آب)، وفقاً لـ "رويترز".

تنظيم داعش الإرهابي

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17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442 09:24 PM

التنظيم نفذ الجريمة في محمية طبيعية للزراف

"داعش" يقتل 6 موظفين إغاثة فرنسيين في النيجر

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ذكر بيان نشره موقع سايت الذي يرصد مواقع المتشددين على الإنترنت، اليوم (الخميس)، أن تنظيم "داعش" الإرهابي أعلن مسؤولية الجماعة التابعة له في غرب أفريقيا عن قتل ستة من موظفي الإغاثة الفرنسيين ومرشدهم النيجيري وسائقهم.

وأضاف البيان أن عملية القتل جرت في محمية طبيعية للزراف في النيجر في التاسع من أغسطس (آب)، وفقاً لـ "رويترز".

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تنظيم داعش الإرهابي

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