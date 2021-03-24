تعرف على ضوابط واشتراطات إيصال الخدمات للمنازل دون صكوك بمكة

أبرزها أن يكون المبنى خارج حدّ الحرم

وضعت أمانة العاصمة المقدسة ضوابط واشتراطات إيصال الخدمات إلى المنازل التي لا يملك أصحابها صكوك شرعية.

وتم الانتهاء من أتمتة إجراءات طلب الخدمة عن طريق نظام سبيل، ويمكن البدء باستخدامها لتقديم طلبات المواطنين وفق الضوابط والاشتراطات المعتمدة لذلك، مع تحميل المكتب الهندسي مسؤولية صحة المعلومات المقدمة، على أن يراعي من قبل المكاتب الهندسية ما يلي: أن يكون الموقع داخل النطاق العمراني وضمن حدود التنمية، وأن يكون الموقع خارج حد الحرم، وألا يكون المبنى أنشئ بعد تاريخ الأمر السامي الكريم 16/ 12/ 1441 مع التأكد من إرفاق المتطلبات التالية: صورة من الهوية الوطنية، وإقرار وتعهد المواطن، وإحداثيات الموقع، وتقرير مساحي، وتقرير فني.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد أعلنت بدء استقبال طلبات الراغبين لإيصال التيار الكهرباء للمنازل دون صكوك بمكة المكرمة ابتداءً من يوم الأحد القادم 8/ 8/ 1442هـ.

وأوضح المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف، حينها، أن استقبال الطلبات سيتم عن طريق المكاتب الهندسية المعتمدة.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق"، فإن آلية استقبال طلبات إيصال التيار الكهربائي للمباني دون صكوك بمكة، تنقسم إلى قسمين؛ قسم لديهم طلبات سابقة حيث ينظر في طلبهم شريطة ألا يكون هناك إحداثات جديدة أو تعدٍّ أو تغيير الموقع. وقسم آخر يندرجون تحت الطلبات الجديدة، حيث تتولى البلديات الوقوف على الموقع، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات التي حددتها لجهة أراضي الدولة؛ بحيث لا تكون المساكن مقامة على أراضٍ مخصصة للخدمات العامة، وألا تكون مقامة على أراضٍ مملوكة ملكية خاصة للغير، وألا تكون مقامة على أراضٍ حكومية أو لا يمكن تملكها للمواطنين، كما اشتملت الضوابط على مهلة سنة تبدأ من تاريخ إيصال التيار لتقديم مستندات الملكية.