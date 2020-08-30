"الصحة": تسجيل 910 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1226 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 30 أغسطس 2020، تسجيل 910 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 314821 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 1226 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 289667 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3870 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 21284 والحالات الحرجة 1545 حالة .