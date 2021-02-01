الزعاق حول رباعيات أيام الأسبوع في فبراير: كلام لا أساس علمي له

قال: ينتشر في وسائل التواصل ليس له مستند وهي ظاهرة طبيعية تحدث دومًا

أكد عضو الاتحاد العربي للفلك والفضاء، الدكتور خالد الزعاق، حول ظاهرة رباعيات أيام الأسبوع في فبراير؛ أنه كلام لا أساس علمي له.

وقال عبر حسابه في تويتر: ينتشر الآن في وسائل التواصل الاجتماعي، عن بداية شهر فبراير، وأنه يحتوي على رباعيات أيام الأسبوع، ولن يتكرر إلا بعد 823 سنة.

وتابع: أود الإفادة بأن هذا الكلام لا يتكئ على أي أساس علمي، وليس له مستند، وهي ظاهرة طبيعية تحدث دومًا.