حصلت على المركز الثالث.. فلسطين تتغلب على اليمن بثلاثية نظيفة

حقق منتخب فلسطين فوزاً كبيراً على نظيره اليمني بثلاثة أهداف دون رد يوم الثلاثاء على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وسجل عدي دباغ (43 و84) وياسر حمد (45+4) أهداف الفوز لمنتخب فلسطين.

وتصدر منتخب السعودية ترتيب المجموعة برصيد 20 نقطة من ثماني مباريات، مقابل 15 نقطة لأوزبكستان و10 لفلسطين و7 لسنغافورة و5 لليمن.

