كورونا .. المغرب تسجل 160 إصابة جديدة بكورونا

بلغ عدد الوفيات 173حالة بعد تسجيل حالتي وفاة

سجلت المغرب 160 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 4729 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 173حالة بعد تسجيل حالتي وفاة.

وقالت وزارة الصحة المغربية إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصلت إلى 1256 حالة في المجموع بعد تعافي 173 شخصاً آخرين.