"صحة غزة" تعلن عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا بالقطاع

توفيت في مستشفى العزل بمعبر رفح

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت، عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في القطاع.

المتوفاة المسنة فضيلة محمد أبو ريدة (77 عامًا) من محافظة خان يونس توفيت في مستشفى العزل بمعبر رفح جراء إصابتها بفيروس كورونا، وأضاف أنها من ذوي الأمراض المزمنة.