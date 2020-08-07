"مدني مكة" يحذر من أمطار تشمل 4 محافظات اليوم الجمعة

"القرني" يدعو لمتابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى توخي الحيطة والحذر في ظل ما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، بحسب ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

‎وقال المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني: الإنذار الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وذلك اعتباراً من الساعة (11:00) إلى الساعة (19:00) من هذا اليوم الجمعة محافظات الطائف، أضم، العرضيات وميسان.

ودعا إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

وشددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة على ضرورة تقيد الجميع بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول والسدود أثناء هطول الأمطار والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم وحدهم.

ودعا "القرني" للاطلاع على تعليمات السلامة في الحالات المطرية إلى زيارة موقع المديرية العامة للدفاع المدني على الرابط : https://www.998.gov.sa .