"الآسيوي": 8 لاعبين يصنعون الفرق في ثمن نهائي دوري الأبطال

أربعة منهم ينشطون في الدوري السعودي للمحترفين

بينما تتنافس ثمانية أندية من منطقة غرب آسيا على حجز أربعة مقاعد في دور الثمانية لدوري أبطال آسيا 2019، تتطلع هذه الفرق إلى نجومها التي ستقودها.

وقبل مواجهات دور الـ16 من منطقة غرب آسيا، يُسلط الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم الضوء على ثمانية لاعبين يمكن أن يصنعوا الفارق في صفوف فرقهم أربعة منهم ينشطون في الدوري السعودي للمحترفين.

عبد الرزاق حمد الله - النصر

يدخل المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله موسمه السادس في كرة القدم الآسيوية، بعد أن مثل فريق غوانغزهو آر آند أف الصيني، ثم انتقل إلى قطر حيث ارتدى قمصان الجيش والريان قبل انضمامه إلى النصر السعودي الصيف الماضي. وبينما سجل حمد الله 100 هدف في هذه الفترة، فإن رقمه الشخصي في دوري أبطال آسيا يبلغ هدفين فقط.

اتبع اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا في النصر حتى الآن نمطًا مشابهًا، حيث حطم حمد الله الرقم القياسي المسجل في تحقيق أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد من دوري المحترفين السعودي، عندما أحرز 35 هدفًا ليقود النصر إلى لقب الدوري.

لكن الإصابات حصرت مشاركته في دور المجموعات من دوري الأبطال بـ180 دقيقة فقط، سجل خلالها هدفًا واحدًا، ويأمل المهاجم المغربي أن يحقق خلال الموسم الجديد المزيد من الأهداف في الأدوار الإقصائية من البطولة القارية، بدءًا من مباراة الاثنين ضد الوحدة الإماراتي.

رومارينيو - الاتحاد

مع انتهاء عقد ناصر الشمراني وإيقاف فهد المولد لمدة عام واحد، أصبح عبء تسجيل أهداف الاتحاد السعودي الآن إلى حدٍ كبير على عاتق رومارينيو. وسجل البرازيلي في كل من المباريات الثلاث الأخيرة من دور المجموعات، ويتطلع إلى تمديد تلك السلسلة عندما يواجه فريقه نظيره زوباهان الإيراني، يوم الاثنين.

دوري أبطال آسيا هي المنافسة التي يُحبذها رومارينيو تاريخيًا، حيث يملك اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا في رصيده 18 هدفًا مميزًا في هذه البطولة. سجل تسع مرات على مدار ثلاثة مواسم بألوان الجيش القطري، قبل أن يقدم أفضل مشاركاته مع الجزيرة الإماراتي، حيث سجل ستة أهداف في نسخة عام 2018، إضافة إلى ثلاثة أهداف هذه المرة مع الاتحاد.

عمر السومة - الأهلي

ربما لا يحاكي أي لاعب تأثير بونجاح على السد مثلما يفعل عمر السومة لصالح الأهلي، فمنذ وصوله من نادي القادسية الكويتي، كان المهاجم الدولي السوري نجمًا لا مثيل له في الفريق السعودي وأرسى نفسه كواحد من أفضل المهاجمين على مستوى القارة، حيث فاز بجائزة هدّاف دوري المحترفين السعودي ثلاث مرات في السنوات الخمس التي قضاها في جدة.

يشهد على الأهمية المستمرة للسومة في الأهلي حقيقة أنه من بين الأهداف السبعة التي سجلها الفريق في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا هذا العام، أحرز المهاجم البالغ من العمر 30 عامًا ستة أهداف، وهو ما يعادل أفضل رصيد له في البطولة.

بافيتيمبي غوميز - الهلال

في أول موسم له خارج كرة القدم الأوروبية، حقق بافيتيمبي غوميز تأثيرًا فوريًا على الهلال، حيث سجل الدولي الفرنسي السابق 21 هدفًا في 22 مباراة، ليحتل المركز الثاني في قائمة هدّافي الدوري السعودي، وأضاف غوميز أربعة أهداف في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2019 ليكون هدّاف فريقه في البطولة القارية.

قبل انتقاله إلى السعودية، صنع غوميز اسمه كهدّاف مميز مع فريق أولمبيك ليون الفرنسي، حيث سجل 91 هدفًا في خمسة مواسم. ثم كان لديه فترات مهمة وناجحة مع أندية سوانزي سيتي وأولمبيك مرسيليا وغلطة سراي، قبل وصوله إلى استاد جامعة الملك سعود حيث أصبح من اللاعبين المُفضلين لمشجعي الهلال.

البقية:

وإلى جانب الأربعة لاعبين السابقين تحدث موقع الاتحاد الآسيوي عن ليوناردو لاعب الوحدة، أمير أرسلان مطهري لاعب زوباهان، بغداد بونجاح لاعب السد، المعز علي لاعب الدحيل.