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قال: عندما يكون الوطن في خطر فكل أبنائه جنود

"بو علي": في يوم الاحتفاء بمسيرته ليس أعذب من أرض الوطن

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أكد رئيس المجلس البلدي بالأحساء الدكتور أحمد بن حمد بوعلي أن اليوم يأتي الوطني هذا العام وقد تحقق للمملكة بقيادتها الرشيدة الشيء الكثير بل وتجاوزت الكثير من الأخطار والمحدقات من حسد القريب وتربص العدو.



وأضاف بوعلي أن يوم الوطنِ، يوم الاحتفاء بمسيرته فالوطن وهو أَجمَل قَصِيدَة شِعِرٍ فِي دِيوَانِ الكَوَنِ، وهو الحَلِيب الخَارِجُ مِن ثَديِ الأَرضِ.. هُوَ الحُبُ الوَحِيدُ الخَالِي مِن الشَوَائِبِ.. حُبٌ مَزرُوعٌ فِي قُلُوبِنَا ولَم يصنَع.



وأشار إلى أن الوطن كلمة بسيطة وحروفها قليلة، ولكنّها تحمل معاني عظيمة وكثيرة نعجز عن حصرها، اعتبر حب الوطن، والدفاع عنه، ونصرته مطلباً أساسيّاً، وواجباً على كل فرد، كما أنّ تعاليم الدين الإسلامي الحنيف تحُث على حب الوطن، وإعلاء مصلحته، والمساهمة في نهضته وتطوّره.



وأبان بوعلي أن وطننا هو مهد البطولات التي وَضَعَتْ البلادَ في مَصَافِ الدُّولِ المتقدمةِ في العالمِ في فترةٍ وجِيزة، وهو يومُ شكرٍ للهِ تعالَى ويوم ثناءٍ عليهِ أنْ مَكَّنَ لهذِهِ القيادةِ الرشيدة المؤمِنَةِ أنْ تَحكُمَ بِشريعةِ اللهِ وحدَهُ، وتَحتضنَ أَطْهَرَ بِقاعِ الأرضِ وأشرفَهَا، وتكونَ مُنطلقاً وحِرْزاً لتعاليمِ الدينِ الإسلاميِ الحنيف بوسطية في المنهج وتَنْشُرَ في العالمِ بأسرِهِ مبادِئَه السَّمْحةَ، ودعوتَه للسلامِ وحفظَ الكرامةِ الإنسانيةِ عَبْرَ مُبادراتٍ نوعيةٍ والتعايش السلمي والحوار القائمِ على الشفافيةِ، والدَّعمِ للمسلمين ونصرة قضاياهم والوقوف مع حاجاتهم الإنسانيةِ وغوث المستضعفينَ والمحتاجينَ في كلِّ أنحاءِ العالمِ دونَ تميِيز.



ولفت رئيس المجلس البلدي بالأحساء إلى أن اليوم الوطني يوم مجيد يذكرنا بالملحمة البطولية التي ضرب فيها القائد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله – أروع صور البطولة والتضحية، منذ نشأته وانطلاقة لعهد جديد حتى استتباب الأمن والأمان وبناء دولة الإيمان ورعايته لضيوف الرحمن إلى علاقاته وروابطه المتينة في الداخل والخارج من خلال وضوح الهدف وثباته على المبدأ ومناصرة الحق وإقامة شرع الله ونشر التوحيد الخالص وجمع شتات القبائل وتوحيدها في ود ووئام وسلامة وإيمان، فاستتب أمن المواطن على دينه وماله وعرضه، كما وضع أسس ودعائم هذه الدولة المباركة.



وختم بقوله: "تطل علينا هذه المناسبة ونحن نرفل في نعمة الأمن وأصبح الشعب صفاً واحداً مع قيادته في مواجهة الإرهاب ونبذ كافة صوره، وحكومتنا ماضية في كل أجهزتها وقطاعاتها وبتكاتف مع أبنائها البررة في الوقوف في وجه كل من يحاول أن يمس أمن الوطن والمواطن واستقراره وسلامته، وعندما يكون الوطن في خطر فكل أبنائه جنود.