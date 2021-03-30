شاهد.. كيف شارك ألف متطوع في مبادرة "بيئتنا مستقبلنا" بحائل

نظمتها جمعية حائل للعمل التطوعي وخدمة المجتمع "جود"

ساهم أكثر من ألف متطوع ومتطوعة خلال الأسبوعين الماضيين في حائل في المشاركة بمبادرة "بيئتنا مستقبلنا"، التي نظمتها جمعية حائل للعمل التطوعي وخدمة المجتمع "جود".

وينتمي الـ"1000" متطوع إلى أكثر من 20 فريقًا تطوعيًّا بالمنطقة ساهم بتنظيف المتنزهات البرية القريبة من مدينة حائل، فيما حمل كل عضو رسالة إلى كل متنزه بضرورة المحافظة على نظافة المكان الذي يتنزه به.

وأكد عدد من المتطوعين أن تشجيع أمير منطقة حائل بأهمية المحافظة على البيئة من خلال تنظيفها باستمرار، والحرص على وضع النفايات في أكياس وحاويات داخل تلك المتنزهات ليبقى المكان كما كان قبل النزول به.

من جانبهم ساهم أعضاء الفرق في المشاركة في أسبوع البيئة السعودي "البيئة لنا ولأجيالنا" الذي تزامن مع مبادرة "بيئتنا مستقبلنا"، وقاموا بزرع عدة شتلات في الأماكن العامة، فيما قام متطوعون بتقليم الأشجار البرية التي تحتاج ذلك وتنظيف المكان القريب منها بعد تقليمها ليستفيد منه المتنزهون.

وساهم فريق دراجة حائل بردم بواقي النار والرماد في المتنزهات البرية التي يمرون بها، كما ساهموا بتوعية المتنزهين بأهمية التقيد بالاحتياطات التي أعلنتها القوات الخاصة للأمن البيئي.

بدورها شاركت أمانة منطقة حائل في المبادرة متمثلة في الإدارة العامة للنظافة، والتي باشر العمل ميدانيًّا مديرها العام الدكتور عمر بن مرزوق السراب الشراري، الذي ساهم بتنظيف المتنزهات البرية مع المتطوعين وأعضاء مجلس جمعية "جود".