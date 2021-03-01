"إسرائيلي" يدهس أغنام "فلسطيني".. والشرطة تتركه وتطالب المالك بإصلاح السيارة

نفوق 4 رؤوس ماشية وإصابة أخريات

نقل موقع "معاً" الفلسطيني عن الناشط الحقوقي عارف دراغمة، اليوم الاثنين، أن "مستوطناً إسرائيلياً دهس قطيع أغنام لمواطن فلسطيني في منطقة أبو القندول في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية".

وذكر "دراغمة" أن المستوطن دهس الأغنام أثناء عبورها الشارع، علماً بأن القطيع يمكن رؤيته وهو يعبر الشارع من مسافة بعيدة جداً، قبل وصول السيارة، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأضاف أن حادث الدهس أسفر عن نفوق أربع رؤوس ماشية، بالإضافة للعديد من الإصابات بينها.

وبيّن الناشط الحقوقي أن جيش الاحتلال والشرطة الإسرائيلية طالبا مالك الماشية بإصلاح سيارة المستوطن.