"السليمان": البيانات هي أثمن ما تملكه المنشآت.. وجهات حكومية تطلق أرقامًا عشوائية

قال إن بعض الجهات الاستشارية تقدم أرقامًا مبالغًا فيها

قال وليد السليمان المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"الأبحاث الرقمية": إنه عند التدقيق في البيانات والأرقام والإحصائيات التي تصدر من بعض الجهات الحكومية، قد تكون غير دقيقة، تبنى بشكل خاطئ، وتعتمد على جمع خاطئ للمعلومات؛ مما قد يجعلها تؤدي إلى قرارات خاطئة، مشيراً إلى أن إنشاء هيئة وطنية تعنى بالبيانات هو قرار استراتيجي سيعود بالنفع الكبير على الوطن والمواطن.

وثمن القرار الملكي في تأسيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، مبيناً أن ذلك يساعد على التعامل مع البيانات على أنها أصول وطنية ذات قيمة اقتصادية كبرى؛ من خلال تأسيس هذه الهيئة، وهذه البيانات في العالم تطورت بشكل كبير، خاصة بعد ظهور برامج التواصل الاجتماعي والبرامج المتقدمة والمرتبطة بالإنترنت، وأسهم في توليد مليارات من البيانات بشكل يومي.

وتابع: وهذا التوجه جاء لضمان الاستفادة القصوى من تحليل البيانات بشكل كبير، خاصة أن الجهات الحكومية توجهت للتعاملات الإلكترونية، فبالتالي يوجد بيانات مسجلة لكل العمليات التي تتم في كل القطاعات، فوجود أنظمة تحليل بيانات تساهم في استخراج المؤشرات منها والاستفادة منها، وهذه تعتبر استفادة من الثروة؛ فالبيانات مهما تكن ضخمة لن تصبح ثروة وذات فائدة إلا إذا تمت الاستفادة منها وتحليلها، وقال: "نرى أن أبرز الجهات بدأت تعمل في هذا المجال منذ فترة مثل مؤسسة مسك الخيرية، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني وكلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة".

وعن التوجه العالمي للبيانات: أشار إلى أنه منذ نحو 50 عاما، كان يتم جمع البيانات عن طريق الاستبيانات، وكانت بالبداية استبيانات ورقية، ثم أصبحت استبيانات إلكترونية، والآن هناك توجه عالٍ جداً للاعتماد على البيانات المفتوحة والمتاحة، والتي هي البيانات السجلية التي توفرها الجهات الحكومية والمنشآت، وهذا الشيء بالتدريج ينمو ويتطور.

وأردف: ومنذ فترة كان لدينا تحليل للشركات العالمية حول العالم، والتي تتعامل مع البيانات من 80% إلى 90% من إيرادات هذه الشركات؛ يأتي عن طريق تحليل هذه البيانات المفتوحة، بينما فقط من 10% إلى 20%، يتم الحصول على البيانات من خلال المقابلات والاستبيانات.

وحول ظاهرة رواج بيانات الأشخاص في عالم الديجيتال، قال: المهم سلوكهم في وسائل التواصل الاجتماعي على سبيل المثال، تواجد هذه الفئة المعينة في برنامج معين، مثلا الأوقات أو ما هي المحفزات التي يتعاملون معها، إضافة إلى ما نسميه بـ"تحليل المشاعر" التي تدخل في وسائل التواصل الاجتماعي، وما هو توجه الناس ونظرتهم على بعض المواضيع الهامة التي تكون مثلا، ما هي المؤثرات التي تؤثر على آراء الناس، ما مدى تأثير قرارات معينة أو منتجات معينة على سلوك الناس.

وأكد أن تحليل هذه البيانات مهم، لكن لا تعتبر ثروة إلا إذا تمت الاستفادة من هذه البيانات، فوجود بيانات ضخمة موجودة ومحفوظة كأنها لم تكن موجودة، وتحليلها من خلال استخراج الكم الأكبر من المعلومات والاستفادة القصوى من هذه البيانات، ويوجد بها توفير ميزانيات وحل مشاكل وتوقع إشكاليات والتجهيز لها، وفيها الكثير من الحلول.

وعن سوق البيانات في المملكة قال: أعتقد الآن هناك تطور جميل وملفت، والجميل والأهم في هذا أن الدولة هي التي تقود هذا التوجه وليس القطاع الخاص، وهذه من الأشياء الملفتة للنظر؛ حيث إن المجالات تتأثر بالقطاع الخاص، ولكن في مشاريع الدراسات وقياس الأثر والمقارنات الدولية فإن الجهات الحكومية تقود هذا الجانب وتسبق به القطاعات الخاصة بمراحل، وهذا شيء جدا جميل ومحرك للسوق.

وتحدث "السليمان" عن الشركات الأجنبية العاملة بالسوق وظهور شركات يديرها سعوديون، قائلاً: الفرق بين الشركات الأجنبية والتي تعمل في مجال أبحاث السوق وهي البيانات الغير متوفرة online؛ يتم جمعها باستبيانات، ونتحدث عن الشركات التي تحلل البيانات المتوفرة online ويكون تحليلًا متقدمًا، هنالك أكثر من طريقة، لا شك أنه كان هنالك شركات كثيرة، والآن هنالك شركات سعودية متخصصة بالأبحاث، وحتى متخصصة في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي يعمل عليها شباب وفتيات سعوديون متخصصون في هذا الجانب، وبعضهم خبراء فيه. هنا جمعت المنشأة بين العلم والمعرفة، العلم بالتخصص والخبرة فيه، والمعرفة بالسوق السعودي وأفراده ومجتمعاته.

وكشف أن المستقبل كله يدور في مجال أو في قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي؛ حيث إن المستقبل يدور حول التقنية والتخصصات الخاصة بالبرمجة والذكاء الاصطناعي وفي تحليل البيانات، كذلك في علوم الحاسب وتعتبر أساسية في الانطلاق وتعلم البرمجة، ويكون جاهزاً لما بعد دراسة البكالوريوس، وعند تخصصه بشكل أعمق، سواء في الأمن السيبراني أو الذكاء الاصطناعي، أو في تعلم الآلة والتنبؤات وغيره، لكن فعليا هي أرض خصبة ليس للشباب فقط، بل للفتيات أيضا، ونفخر صراحة بوجود محللي بيانات ومتخصصين سعوديين خبرتهم عالية جدا، متخصصين ويتابعون أولاً بأول الرخص المهنية المتعلقة في هذا المجال.

وعن بيانات الجهات الحكومية والأرقام التي تخرج للإعلام؛ قال: كل المسؤولين في الجهات الحكومية يبذلون جهودهم في الوصول إلى أرقام محددة وواقعية، ولكن نسمع عن حالات حدثت لشركات قد تكون متخصصة، ولكن ليست لديها معرفة بالسوق ولا بالمستهلك ولا بالمؤشرات ولا برؤية السعودية 2030، ولا بالأهداف الاستراتيجية للمنشأة، فبالتالي تصل إلى نتائج قد تكون غير واقعية، وجدنا حالات بسيطة من هذا الجانب، ولكن حصلت بعض الدراسات لشركات لها سمعتها وشركات عالمية، ولكن كان هنالك أخطاء، ولا يتم اكتشاف ذلك إلا لاحقاً، مثاله ما قامت به إحدى المنشآت أثبتنا لهم أن المؤشرات التي كانوا يستخدمونها كانت خاطئة إحصائيًّا، وكان بالنسبة لهم صدمة وأعطيناهم فعلا المعادلة الصحيحة، ولا زلنا إلى الآن نعمل معهم.

وبين أن هناك مرحلة غير دقيقة مرت بها المملكة في أثناء تجميع البيانات من 30 لـ50 عاماً؛ حيث تم تجميع بيانات من الشركات بشكل خاطئ ومن جهات خاطئة عبر أشخاص خاطئين وغير مرخصين؛ لذلك تنظيم الهيئة العامة للإحصاء في تنظيم الدراسات الإحصائية يحل مشكلة كبيرة أزلية، وما بني على باطل فهو باطل، والاجتهادات واردة، والكثير من الجهات الاستشارية تقدم معلومات تعتقد أن عملاءها يفرحون بالعدد الأكبر والمبلغ الأكبر والمؤشر الأعلى، ولكن في الوضع الحالي أصبح هنالك محاسبة لدقة المعلومة وتصريحات هذه الجهات والمنشآت، يجب أن تكون دقيقة قدر الإمكان لعدم رفع سقف التوقعات عن الوضع الطبيعي.



وعن المعلومات التي يقدمها أصحابها للشركات مقدمة الخدمة عبر وسائل التواصل الإجتماعي، وخصوصاً "تويتر"؛ أكد أن هذه ليست بيانات رسمية بقدر ما هي بيانات سلوكية حول كيفية استخدامك لهذا البرنامج؛ فهم يهمهم فئات معينة متواجدة في منطقة معينة يستخدمون برنامجًا معين في أوقات معينة، ووصل تحليل دقيق أن هذه الفئة تتواجد في هذا البرنامج في التوقيت كذا، بينما هذه الفئة تتواجد في وقت آخر؛ فبالتالي هذا الشيء يستفيدون منه حتى في التسويق الإلكتروني وكيف يوجه الإعلانات بطريقة منظمة وبشكل أوفر في الميزانية؛ حيث يوجه الحملات التسويقية الرقمية للفئة الصحيحة في الوقت الصحيح وفي المنصة الصحيحة، فمثلا عرف عن برنامج بأن أكثر مستخدميه نساء، فمن الخطأ وضع إعلانات خاصة بالرجال وتكثيفها؛ فبالتالي تحليل هذه البيانات يبين لك من الفئات المستهدفة وسلوكهم في استخدام هذه البرامج، وبالعكس يمكن بناء عليها خطة تسويقية والربح يكون عاليًا من خلالها.

