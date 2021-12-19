"بلدية عفيف" تدشن مبادرة "ساهم" لإزالة الكتابة عن الجدران

تستمر 6 أشهر بمشاركة شباب المحافظة ومنسوبي البلدية

دشنت بلدية محافظة عفيف، مساء اليوم، مبادرة "ساهم" لإشراك المجتمع المدني في خطة المرحلة الثانية من تحسين المشهد الحضري والتي تستمر لمدة "٦ أشهر" لإزالة التشوه البصري من الطرقات والمواقع المتأثرة.

وقد شارك في الحملة عدد من شباب المحافظة المتطوعين، حيث تم استقبالهم في مقر البلدية، ثم انتقل الجميع للحي المقرر العمل به وتم تحديد نطاق عمل لكل متطوع من خلاله قاموا بإزالة الكتابة عن الجدران وطلاء الأرصفة بالحي يرافقهم موظفو البلدية.