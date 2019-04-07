"السبيعي" يحكي لـ"سبق" تفاصيل اختفاء ابن عمه بأوغندا

روى مناحي السبيعي ابن عم مذكر السبيعي -في العقد الخامس من العمر- تفاصيل اختفائه منذ البارحة في أوغندا بعد خروجه في رحلة بحرية صحبة شاب سعودي يقيم هناك للدراسة، وسط تحرك من السفارة للعثور عليه.
وقال "مناحي" في اتصال هاتفي مع "سبق": "ابن عمي "مذكر" متقاعد من العمل العسكري ولديه مكتب في الرياض لاستقدام العاملات ومعه شريك سعودي يعملان في هذا المجال وسافر الأسبوع المنصرم لأوغندا لهذا الغرض".
وأضاف: "السبت كان يصور مقاطع "سناب" بعد ذهابه لبحيرة فكتوريا، وقال في "السناب": سأنزل من القارب لتناول طعام الغداء، وبعدها اختفى عن الأنظار، واتصلنا على هاتفه ورد علينا السعودي المرافق معه، وقال: أنا في الشرطة أسجل بلاغ فقدان "مذكر" وقوة التيارات المائية حسب ما وصلنا أنها شديدة".
واختتم: "البارحة سافر ابن أخي "مذكر" وأخي كذلك هناك والتقيا المسؤولين، واليوم هاتفني نائب السفير، والبحث جارٍ على مستوى كبير للعثور عليه".
ذهب في نزهة بحرية لبحيرة فكتوريا ولا أثر له
روى مناحي السبيعي ابن عم مذكر السبيعي -في العقد الخامس من العمر- تفاصيل اختفائه منذ البارحة في أوغندا بعد خروجه في رحلة بحرية صحبة شاب سعودي يقيم هناك للدراسة، وسط تحرك من السفارة للعثور عليه.
وقال "مناحي" في اتصال هاتفي مع "سبق": "ابن عمي "مذكر" متقاعد من العمل العسكري ولديه مكتب في الرياض لاستقدام العاملات ومعه شريك سعودي يعملان في هذا المجال وسافر الأسبوع المنصرم لأوغندا لهذا الغرض".
وأضاف: "السبت كان يصور مقاطع "سناب" بعد ذهابه لبحيرة فكتوريا، وقال في "السناب": سأنزل من القارب لتناول طعام الغداء، وبعدها اختفى عن الأنظار، واتصلنا على هاتفه ورد علينا السعودي المرافق معه، وقال: أنا في الشرطة أسجل بلاغ فقدان "مذكر" وقوة التيارات المائية حسب ما وصلنا أنها شديدة".
واختتم: "البارحة سافر ابن أخي "مذكر" وأخي كذلك هناك والتقيا المسؤولين، واليوم هاتفني نائب السفير، والبحث جارٍ على مستوى كبير للعثور عليه".