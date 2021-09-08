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للرجال والتقديم عليها إلكترونياً بعدة تخصصات في محال التقنية والإنترنت

وظائف تقنية شاغرة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

أعلن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، عن توفر وظائف شاغرة (للذكور) بمسميات ومهام مختلفة في مجال التقنية والإنترنت.

وتضمنت الوظائف المعلنة؛ وظيفة لمطور مواقع وتطبيقات، ووظيفة لمصمم جرافيكي، ووظيفة لمبرمج جافا سكريبت، والأخيرة بمسمى أخصائي الأمن السيبراني.

وأشار المجمع إلى الراغبين في التقدم للوظائف المذكورة ممن تنطبق عليهم الشروط تعبئة نموذج البيانات ورفع الوثائق المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني للمجمع (https://job.qurancomplex-dev.com/index.php ) وذلك حتى تاريخ 08 صفر 1443هـ.