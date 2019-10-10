"تعليم صبيا" تختتم فعاليات الاحتفاء بيوم المعلم العالمي

عبر ديوانية استضافت أعلامًا وشعراء

اختتمت إدارة تعليم صبيا، صباح اليوم، فعاليات الاحتفاء بيوم المعلم العالمي، واستضافت مساعد مديرها سابقًا، محمد حسن قلم، الشخصية المحتفى بها، في ديوانية، شهدت حضور المهندس محمد عجيبي، والشاعر إبراهيم صعابي، وعبد الله شاجري.

وتضمنت فقرات الحفل عرضًا لفيلمين عن فضل المعلمين والمعلمات، وجهود تعليم صبيا في دعم المعلمين، وتنمية ولائهم لمهنته ومؤسستهم التعليمية.

وضرب مدير تعليم صبيا، ضيف الله بن علي الحازمي، أروع نماذج الوفاء بتكريمه معلميه في المرحلة الابتدائية، ناصر الليل، ويحيى السبعي.

وقال مدير التعليم، في كلمته: إن المعلمين والمعلمات هم مشاعل الضوء التي تنير عتمة العالم، يرسمون لنا طريق النجاح، وأننا هنا لنقف لهم إجلالاً، ونعطي الاستحقاق لكيان المعلم الذي وقف بعطائه، وعمق تفكيره أمام كل ما هو سطحي؛ لينتج لنا إنسانًا يليق بهذا الكون، مشيرًا إلى أن كل المناصب والألقاب تندرج تحت راية المعلم، ومرت من تحت يده المباركة.

واشتمل الحفل على ندوة للحديث عن المعلم تحت عنوان (باني النهضة)، أدارها أحمد حجريني، تحدث فيها المهندس محمد عجيبي، عن فضل المعلمين الذين يشكلون حجر الزاوية في العملية التعليمية، ونهضة الوطن، مستشهدًا بعدد من المواقف التعليمية له مع أساتذته الذين كان لهم فضل عليه مثل "عبدالقادر باصهي، ومعين أبو جبارة، ومحمد الشعبي".

فيما قدم الشاعر إبراهيم صعابي، شكره للمعلمين والمعلمات الذين يبذلون جهودًا كبيرة في تجويد مستويات أبنائنا وبناتنا، حيا "الشاعر" إدارة تعليم صبيا، السّباقة دائمًا إلى المبادرات النوعية، وصاحبة الأوّليّات المهمة، وحكى أمثلة لمعلمين حظي على يديهم باهتمام منهم محمد البهكلي، والشيخ عباس الهمذاني، مشيرًا إلى دور والده -رحمه الله - بالغ الأثر في حبه للمعرفة، وشغفه بالكتابة والاطلاع.

وقدم عبدالله الشاجري، شكره لتعليم صبيا؛ على اختيارهم الموفق للمحتفى به، محمد حسن قلم، الذي تتلمذت الأجيال على يديه، ووصف المعلمين بالنجوم التي تتسامى فوق كل الأنجم، مبينًا عظم وأهمية رسالتهم، منذ القدم ومساهمتهم في البناء، ونشر القيم.

وخُتم الاحتفاء بتكريم مدير التعليم ومساعديه للمحتفى به، وضيوف الندوة، والإدارة، والمتميزين من المعلمين والمعلمات، والمشاركين والمنظمين لهذه الفعالية من الأقسام ذات العلاقة، والأقسام المساندة.

وكان تعليم صبيا، أطلق منذ بداية الأسبوع أربع عشرة فعالية، للاحتفاء بالمعلم، شملت زيارة أمير جازان بالنيابة، لتكريم المتميزين من المعلمين والمعلمات، وزيارات ميدانية لمدير التعليم ومساعديه، وقيادات التعليم، وطباعة خمسة عشر ألف خطاب تهنئة، وحديث العظماء، والقيادات، فضلاً عن احتفاء مكاتب التعليم والمدارس التابعة لها باليوم العالمي للمعلم.