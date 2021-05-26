"الصحة": تسجيل 1320 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 873 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 26 مايو 2021، تسجيل 1320 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 444780 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 873 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 427462 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 17 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7295 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10023 والحالات الحرجة 1348 حالة.