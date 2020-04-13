الصين تعلن 108 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

يمثل أعلى عدد من الإصابات اليومية منذ 5 أسابيع

أعلنت الصين تسجيل 108 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ فيما يمثل أعلى عدد من الإصابات اليومية منذ أكثر من خمسة أسابيع، وسط استمرار الزيادة في المرضى الذين يصلون للبلاد من الخارج.

وأكدت لجنة الصحة الوطنية في بيان اليوم، تسجيل 98 حالة إصابة جديدة واردة من الخارج في ارتفاع قياسي، وبزيادة عن 97 حالة أُعلنت قبل يوم، إضافة إلى 61 حالة أخرى لمرضى لم تظهر عليهم أعراض.

وتبلغ الآن حالات الإصابة المؤكدة في الصين 82160 حالة؛ في حين ارتفع عدد حالات الوفاة حالتين؛ ليصل إلى 3341 حالة.

الصين فيروس كورونا الجديد

2

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441 08:17 AM

يمثل أعلى عدد من الإصابات اليومية منذ 5 أسابيع

الصين تعلن 108 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

بكين

0 1,070

أعلنت الصين تسجيل 108 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ فيما يمثل أعلى عدد من الإصابات اليومية منذ أكثر من خمسة أسابيع، وسط استمرار الزيادة في المرضى الذين يصلون للبلاد من الخارج.

وأكدت لجنة الصحة الوطنية في بيان اليوم، تسجيل 98 حالة إصابة جديدة واردة من الخارج في ارتفاع قياسي، وبزيادة عن 97 حالة أُعلنت قبل يوم، إضافة إلى 61 حالة أخرى لمرضى لم تظهر عليهم أعراض.

وتبلغ الآن حالات الإصابة المؤكدة في الصين 82160 حالة؛ في حين ارتفع عدد حالات الوفاة حالتين؛ ليصل إلى 3341 حالة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الصين فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020